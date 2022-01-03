КГК Могилевской области выявил в прошлом году около ста неучтенных долгостроев

3 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. КГК Могилевской области выявил за прошлый год около ста неучтенных долгостроев. Объекты относятся к сфере сельского хозяйства, транспорта, промышленности и инженерно-транспортной инфраструктуры, сообщили БЕЛТА в областном ведомстве.

В Могилевском облисполкоме по инициативе и с участием представителей областного Комитета госконтроля проведено расширенное заседание по вопросу наведения порядка с объектами сверхнормативного незавершенного строительства в регионе.

На заседании отмечена недостаточная работа по сокращению в регионе объектов-долгостроев (их количество с начала года уменьшилось всего на 4 - с 409 до 405), некачественная проработка областных мероприятий по их сокращению, отсутствие у горрайисполкомов полной информации о таких объектах. Так, в прошлом году КГК выявлено около ста неучтенных долгостроев.

Во время заседания заслушаны отчеты представителей облисполкома, а также Бобруйского горисполкома и Шкловского райисполкома, у которых наибольшее количество долгостроев.

Принято решение о проведении тотальной инвентаризации всех сверхнормативных объектов, по итогам которой будет произведена корректировка региональных мероприятий на 2021-2025 годы.-0-