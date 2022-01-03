3 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. КГК Могилевской области взял на контроль эффективность деятельности аграриев Глусского района. Об этом БЕЛТА сообщили в региональном ведомстве.

Коллегия Комитета госконтроля Могилевской области рассмотрела результаты контрольных мероприятий в агропромышленном комплексе Глусского района. Отмечено, что для района агропромышленный комплекс - одно из приоритетных направлений социально-экономического развития и ему должно уделяться более пристальное внимание.

"Принимаемые органами управления меры по повышению эффективности функционирования этой отрасли недостаточны, не все целевые ориентиры работы достигнуты, в том числе намеченные госпрограммой развития аграрного бизнеса на 2016-2020 годы, - уточнили в КГК. - По ряду количественных и качественных показателей аграрии района значительно уступают иным регионам, имеют место негативные тенденции в экономике сельхозпредприятий. В числе причин, способствовавших такому положению дел, - проблемы кадрового обеспечения, несоблюдение технологических требований в растениеводстве и животноводстве".

Выполнение внесенных коллегией предложений взято на контроль.-0-