КГК на своем сайте проводит опрос по доступности и качеству медисследований в Минске

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет госконтроля приглашает жителей Минска оценить эффективность использования медицинского оборудования в учреждениях здравоохранения для оценки восприятия населением столицы качества и доступности медицинских исследований, сообщили БЕЛТА в КГК.

Речь идет о таком оборудовании, как ангиограф, ультразвуковой аппарат, магнитно-резонансный томограф, компьютерный томограф, рентген и др.

Интернет-опрос проводится на сайте контрольного ведомства до 1 сентября этого года.

Респондентам предлагается ответить на 12 вопросов.-0-