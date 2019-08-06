КГК на своем сайте проводит опрос по доступности и качеству медисследований в Минске

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет госконтроля приглашает жителей Минска оценить эффективность использования медицинского оборудования в учреждениях здравоохранения для оценки восприятия населением столицы качества и доступности медицинских исследований, сообщили БЕЛТА в КГК.
Речь идет о таком оборудовании, как ангиограф, ультразвуковой аппарат, магнитно-резонансный томограф, компьютерный томограф, рентген и др.
Интернет-опрос проводится на сайте контрольного ведомства до 1 сентября этого года.
Респондентам предлагается ответить на 12 вопросов.-0-
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