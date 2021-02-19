КГК начал проверку крупных торговых операторов в Минске и регионах

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитетом государственного контроля начата проверка ряда крупных торговых операторов в Минске и регионах. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе КГК.
Контрольно-аналитические мероприятия предусмотрены планом выборочных проверок на первое полугодие 2021 года. В организациях будет изучена ситуация с реализацией потребительских товаров отечественного производства и импортом в Беларусь их аналогов.
"Проверяющие проанализируют влияние крупных торговых сетей на рост импорта потребительских товаров и эффективность работы отечественных товаропроизводителей по выпуску конкурентоспособной продукции. Особое внимание будет уделено выявлению схем необоснованного и недобросовестного посредничества. По итогам контрольно-аналитических мероприятий будет дана оценка принимаемым органами госуправления мерам по защите интересов отечественных производителей и сокращению объема импортируемых товаров", - рассказали в КГК.-0-