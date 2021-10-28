КГК: нарушения в местах добычи полезных ископаемых в Витебской области устранены

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недропользователи оперативно устранили нарушения, которые ранее во время мониторингов выявил Комитет госконтроля Витебской области, сообщили БЕЛТА в КГК.

Комитет государственного контроля Витебской области в 2021 году провел мониторинги по вопросу эффективности использования земель для добычи общераспространенных полезных ископаемых (песка). Во время контрольных мероприятий были установлены нарушения требований законодательства о промышленной безопасности, об охране и использовании недр, а также при разработке месторождений полезных ископаемых. Субъектам хозяйствования выдали рекомендации, ими проведена работа по устранению выявленных нарушений.

В частности, после проверки въезды на территорию карьеров оборудованы шлагбаумом, установлены схемы движения автотранспорта и дорожные знаки. В ряде карьеров на кузов работающей техники прикреплены таблицы звуковых сигналов, заведены журналы результатов проверок исправности машин. Потенциально опасные объекты зарегистрированы в Госпроматомнадзоре.

Устранение нарушений позволило субъектам избежать возможных штрафных санкций. Например, в карьере песков "Лещинское" Оршанского района один из недропользователей не обозначил границы своего земельного участка, что могло привести к незаконной добыче полезных ископаемых за пределами разрешенной территории. По рекомендации контролеров им установлены границы отведенного ему участка.

Отдельным субъектам указали на недопустимость превышения объемов добычи песка, после чего они внесли изменения в документацию и получили разрешения на увеличение объемов добываемого сырья.

Также в ходе мониторингов выявлены 2 субъекта, которые уклонились от уплаты налога за добычу (изъятие) природных ресурсов. Сумма задолженности за 2020 год составила Br21,2 тыс. Комитетом госконтроля Витебской области ведется работа по взысканию данных средств.-0-