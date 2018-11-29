КГК: несоблюдение технологий - один из факторов недобора кормов в Гродненской области

29 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Несоблюдение технологий при заготовке стало одним из факторов недобора кормов в хозяйствах Гродненской области. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник отдела контроля за работой предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, Комитета государственного контроля Гродненской области Александр Добрук, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на коллегии КГК был рассмотрен вопрос о недостаточности принимаемых в регионе мер по созданию прочной кормовой базы. В Гродненской области в 2018 году планировалось заготовить для стойлового содержания скота не менее 27 ц кормовых единиц. Однако по данным на середину ноября этот показатель был выполнен на 93%.

"На ходе заготовки сказались ненадлежащие погодные условия, однако в этой ситуации многое зависело от технологической дисциплины. Выявлены факты закладки кормов с повышенной влажностью, нарушался температурный режим, технология трамбовки, отмечались и случаи ненадлежащего хранения кормов", - отметил Александр Добрук. Несмотря на выполнение задания по строительству хранилищ травяных кормов, фиксируются факты закладки их в бурты и курганы. Не всегда должное внимание уделяется заготовке кормов с упаковкой их в полимерные материалы. Нарушения установлены практически во всех районах области. Важно, что при выявлении тех или иных шероховатостей специалисты хозяйств стремились как можно быстрее их устранить.

Темой для обсуждения на коллегии стал вопрос развития в регионе подкомплекса технических культур - рапса и льна. "Мероприятия по производству рапса и льнотресты не выполняются. Переработка льна - это высокодоходное производство. В регионе есть два перерабатывающих предприятия, на которых установлено современное оборудование, однако недобор сырья не позволит полностью загрузить их мощности", - отметил Александр Добрук. В этом направлении внимание аграриев прежде всего обращалось на неукоснительное соблюдение технологии, а также на оперативность устранения недостатков.-0-