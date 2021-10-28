КГК: обоснование потребности и финансовый расчет позволят избежать долгостроев

28 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Обоснование потребности и финансовый расчет позволят избежать долгостроев. Такое мнение сегодня высказал начальник управления контроля за использованием государственной собственности Комитета государственного контроля Николай Зенчик на заседании Брестского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

По инициативе КГК в каждом регионе проведут заседания облисполкомов, на которых рассмотрят вопросы сокращения объемов сверхнормативного строительства. Первое из них сегодня состоялось в Бресте. "Начали с Бреста. Но это не говорит о том, что это самый проблемный регион. У области около 6% незавершенного строительства в Беларуси. На 1 июля в стране было 4023 объекта, - сказал Николай Зенчик. - Каждый объект должен быть детально отработан на предмет того, нужен ли он в нынешних экономических реалиях. Если да, то посчитать, сколько денег понадобится на завершение строительства и есть ли на это финансовые ресурсы. Это характерно для всей страны. Считаем, что это точка отсчета, без чего не получится движение вперед".

В Брестской области на 1 июля насчитывалось 296 долгостроев. Это объекты агропромышленного комплекса, инфраструктуры, ЖКХ, социальной сферы, промышленности, связи и другие. "Около половины из них готовы к сдаче, однако для этого нужны нормативные правовые акты, которые бы позволили сдать строения в эксплуатацию. Проблему долгостроев многоэтажных домов мы решили еще несколько лет назад, таких в области нет. Но есть ряд сельских домиков, которые требуют принятия решений со стороны собственников по продаже, передаче, сносу", - отметил председатель комитета по архитектуре и строительству Брестского облисполкома Сергей Лободинский.

Он обратил внимание, что заказчик почти каждого четвертого перешедшего в разряд долгостроев объекта - сельхозорганизации. В списке есть как молочно-товарные фермы, для строительства которых нужны значительные инвестиции, так и сенажные траншеи, одноквартирные дома. Преимущественно жилье начинали строить для молодых специалистов. Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко поинтересовался, что помешало закончить работы. "Зачем начинать строить новые дома и не завершать их? В области сейчас около 500 пустующих домов различных годов постройки. Нужно найти решение, чтобы дать возможность их эксплуатировать в будущем. Время идет, они устаревают. Есть домики и в далеких деревнях, их можно использовать под дачи. Нужно определять их дальнейшую судьбу", - подчеркнул губернатор.-0-