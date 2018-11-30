КГК обратил внимание на недостатки в организации питания в больницах Гродненской области

30 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В сфере здравоохранения Гродненской области выявлены недостатки в организации питания пациентов от момента формирования сметы расходов до закупки продуктов и качества приготовленных блюд. Об этом сегодня журналистам сообщил заведующий сектором контроля потребительского рынка и сферы услуг Комитета государственного контроля Гродненской области Сергей Броневский, передает корреспондент БЕЛТА.
В июле-ноябре КГК Гродненской области провел контрольно-аналитические мероприятия по вопросу организации питания пациентов. Один из недостатков - отсутствие единообразного подхода при планировании расходов на приобретение продуктов питания.
"Анализ цен продуктов питания, используемых при составлении расчетов, показал, что они значительно различаются по учреждениям здравоохранения. Например, в одном из них стоимость сыра была заложена в размере Br5, в другом - Br11. Соответственно различались и денежные нормы по расходу на питание одного пациента", - отметил Сергей Броневский.
Также выявлены недостатки при проведении государственных закупок продуктов. Одна из больниц приобретала вареную колбасу у посредника из Минска, переплачивая более 30% стоимости от цены местного производителя.
"Не во всех учреждениях здравоохранения идет корректировка количества пациентов в течение дня. Например, не всегда вовремя сообщают в пищеблок о выписке. Поэтому при уменьшении количества пациентов количество порций не сокращалось. В одной из больниц только за 8 месяцев было приготовлено свыше 500 лишних порций", - рассказал Сергей Броневский. Еще в одной из больниц установлен факт излишнего списания 670 пачек творога.
В отдельных учреждениях здравоохранения не в полной мере соблюдались установленные нормы питания пациентов и энергетическая ценность блюд, допускались нарушения санитарных норм и правил, неэффективное использование оборудования.
Органам местной власти предложено пересмотреть методику составления расчетов расходов на питание пациентов, а также провести семинары с учреждениями здравоохранения на тему организации питания.-0-
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