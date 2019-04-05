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КГК отмечает нарушения в использовании госжилфонда Минска

Регионы 05.04.2019 | 20:11

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля во время мониторинга эффективности использования акционерными обществами объектов жилфонда, которые находятся в собственности Минска, выявил многочисленные нарушения законодательства. Примерам вольной трактовки законодательства и предложенным мерам реагирования посвящена публикация в свежем номере журнала "Государственный контроль", сообщает БЕЛТА.

Среди выявленных нарушений - факты самовольного перевода жилого помещения в нежилое и наоборот, переустройства и перепланировки в общежитиях, ссудодателями которых являлись ГПО "Минскстрой", ГО "Минское городское жилищное хозяйство".

Так, ОАО "Трест №15 "Спецстрой" использовал под жилье лишь малую часть общежития по ул. Козлова, 18, которое получил в безвозмездное пользование (на момент мониторинга - всего 543,4 кв.м из 4412,2 кв.м). Остальные площади были отведены для размещения руководства и структурных подразделений треста и арендаторов. Причем перевод этих помещений в категорию нежилых осуществлялся без запроса и, соответственно, получения на это разрешения от местных исполнительных и распорядительных органов. В итоге дом, жилой по законодательству, по факту таковым не являлся.

Также выяснилось, что в безвозмездном пользовании некоторых хозяйственных обществ находятся объекты, уже не пригодные для проживания и в принципе использования в каких-либо целях. Например, ОАО "Минпромстрой" много лет продолжает обслуживать жилой дом по ул. Социалистической, 15, который еще в 2008 году был признан подлежащим сносу. Правда, в течение восьми лет ОАО окупало свои затраты тем, что незаконно предоставляло в доме временное жилье для работников своих дочерних предприятий.

Отмечен мониторингом и ненадлежащий учет и контроль со стороны структурных подразделений Мингорисполкома и администраций районов за соблюдением законодательства о предельном сроке включения жилых помещений госжилфонда в состав коммерческого жилья (до 1 июля 2016 года). В итоге допущены случаи неуплаты за пользование такими помещениями. Так, восемь квартир в доме по ул. Ольшевского, 32, которые "Минскстрой" передал в безвозмездное пользование ОАО "МАПИД", были включены в состав коммерческого жилья только через год. И все это время нанимателям помещений не начислялась плата за пользование, и сами они, разумеется, не были против такого положения дел. Кроме того, целый год в составе арендного жилья числились три ранее приватизированные квартиры в этом доме.

Зачастую плата за пользование коммерческим жильем поступает на специальные счета Мингорисполкома нерегулярно, с задержками или вовсе не осуществляется. Эта проблема касается и средств от внесения плательщиками ЖКУ платы за капремонт для его непосредственного финансирования или возмещения расходов по проведению таких работ в домах в безвозмездном пользовании хозяйственных обществ (эти средства должны направляться исключительно на установленные законодательством цели). КГК видит одну из причин указанной проблемы в юридической безграмотности работников на местах, вольном толковании ими норм законодательства. Кстати, с интересной трактовкой столкнулись специалисты ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш", которым в администрации Партизанского района столицы сообщили, что спецсчета у них нет, и предложили открыть собственный счет для зачисления средств от внесения платы за капремонт общежития, находящегося в пользовании компании.

Не начисляли плату за капремонт ОАО "Минскжелезобетон", "Зорина" и "Стройтрест №35", а некоторые ссудополучатели взыскивали эти средства вместе с другими ЖКУ, но использовали их не по целевому назначению.

Учитывая все выявленные факты, КГК выработал рекомендации для упорядочения работы с объектами жилфонда в безвозмездном пользовании и собственности Минска. Предложение включает их инвентаризацию, организацию работы по получению согласований с местными властями переустройства, перепланировки либо приведению помещений в прежнее состояние. Рекомендовано также обследовать конструктивные элементы жилых домов и устранить дефекты, где они есть. КГК подчеркнул, что необходимо обеспечить открытие специальных счетов для накопления средств от внесения платы за капремонт домов, которые находятся в безвозмездном пользовании ОАО.-0-

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КГК, Минск
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