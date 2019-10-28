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28 октября 2019, 13:15

КГК помог решить вопрос с лифтом для удобства инвалида-колясочника

Татьяна Лапко в новом лифте
Татьяна Лапко в новом лифте

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удобный для людей с инвалидностью лифт установили в столичной многоэтажке. Вопрос решился после обращения жительниц Минска на личный прием граждан к председателю Комитета государственного контроля Леониду Анфимову, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На прием к главе КГК минчанка Тамара Лапко с дочерью Татьяной попали в декабре 2018 года. В прошлом году в их доме проводилась плановая замена лифтов, и заявительницы просили рассмотреть вопрос об установке в их подъезде лифтовой кабины с увеличенным дверным проемом, чтобы Татьяна - проживающая на 12-м этаже инвалид-колясочник - могла беспрепятственно передвигаться.

Татьяна и Тамара Лапко
Татьяна и Тамара Лапко

Леонид Анфимов пообещал оказать максимальное содействие в решении проблемы. Далее обращение было рассмотрено с участием администрации Центрального района Минска, ЖКХ Центрального района Минска и ОАО "Беллифт". Выяснилось, что технически возможно обустроить в доме лифт с увеличенным дверным проемом, для этого необходимо скорректировать проектно-сметную документацию и закупить соответствующее лифтовое оборудование. Работы заняли несколько месяцев, в октябре этого года лифт был сдан в эксплуатацию.

"Раньше лифт был такой маленький, что после каждого заезда на колесах оставались засечки, - вспоминает Татьяна. - А о том, чтобы вместе с колясочником в кабину зашел сопровождающий, и речи не было. Хорошо, что даже в нашем старом доме можно было установить достаточно просторный лифт. Просто невероятно, что наконец можно комфортно передвигаться. Хотелось бы, чтобы такие лифты появлялись и в других зданиях и домах города".

Не скрывает радости и мама Татьяны Тамара Михайловна. Женщина признается: они не сразу поверили, что им помогут. Но потом, спустя какое-то время после приема, им пришло письмо, что техническая документация разрабатывается. "Дело сдвинулось с мертвой точкой, и далее нам регулярно писали, как идет процесс. Все было сделано достаточно быстро. Теперь мы можем выйти на улицу и подышать свежим воздухом, можем полноценно жить", - сказала она.

Как отметил начальник управления контроля за работой отраслей хозяйства главного управления контроля по Минску КГК Виктор Яковлев, проблема обновления изношенного лифтового оборудования с учетом потребностей жителей домов, в том числе людей с инвалидностью, актуальна для многих городов, особенно для Минска. Только в столице, по данным Белорусского общества инвалидов, проживают более 12 тыс. колясочников.

"В соответствии с государственной программой в стране за 2016-2020 годы подлежит замене и модернизации более 11 тыс. лифтов. Как показывают контрольные мероприятия, этим планам не всегда удается следовать. В 2018 году и в январе-сентябре 2019-го план был выполнен примерно на 80%. На сроки влияют многие факторы: неритмичное финансирование, отсутствие должного количества исполнителей. К затягиванию сроков приводит и длительный период процедур закупок, согласований и экспертиз проектов по замене лифтов. При этом лифты должны не только своевременно меняться, но и соответствовать запросам всех категорий граждан, в том числе лиц с инвалидностью. Поэтому такую проблему нужно решать комплексно и учитывать все факторы и при строительстве новых домов, и при модернизации имеющихся", - обратил внимание представитель КГК.-0-

Фото Сергея Шелега

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