КГК после жалоб жителей Витебского района помог улучшить качество медобслуживания

20 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Витебской области установил случаи ненадлежащего рассмотрения обращений граждан, сообщили БЕЛТА в КГК региона.

Сотрудники КГК по находящимся на контроле обращениям зачастую перепроверяют информацию о принятых после жалоб граждан мерах. Иногда отмечались факты, когда заявителям направляли отписки, а в вышестоящие органы - липовые отчеты об удовлетворении просьб людей.

Так, в октябре 2019 года во время выездного приема граждан руководством Комитета госконтроля области в Суражском сельисполкоме поступило коллективное обращение жителей горпоселка Сураж. Они жаловались на то, что невозможно попасть на прием к офтальмологу: в штате такого специалиста нет. Граждан волновала и другая проблема: в физиокабинете установлено оборудование, которому уже больше 30 лет, оно не всегда в исправном состоянии. Оказалось, кабинет действительно оснащен хотя и устаревшей, но еще пригодной для использования аппаратурой. А вот аппарат для импульсной терапии 1973 года выпуска уже не работает, но его так и не заменили на новый.

По результатам приема было поручено организовать выездное обслуживание офтальмологом амбулаторий Витебского района, в том числе в Сураже. Также было указано на необходимость приобрести аппарат для импульсной терапии и в целом изучить вопрос поэтапного переоснащения физиотерапевтического кабинета амбулатории. Как оказалось, обращение жителей поселка для рассмотрения спустили на уровень районной поликлиники, которая отрапортовала, что проблемы решены. Когда работники областного КГК перепроверили информацию, выяснилось: ничего сделано не было.

"Комитет госконтроля Витебской области потребовал безотлагательно решить вопрос о выездных приемах врача-офтальмолога и передать в суражскую амбулаторию исправный аппарат для физиокабинета. На этот раз проблемы, волнующие жителей поселка, были устранены. В организациях здравоохранения Витебского района утвержден график выезда узких специалистов, в том числе врача-офтальмолога. Кстати, на первом выездном приеме в Сураже к офтальмологу обратились 36 человек", - отметили в ведомстве.

Виновные, предоставившие недостоверную информацию и не принявшие мер по рассмотрению обращения граждан, привлечены к ответственности.-0-