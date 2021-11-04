КГК: потери тепловой энергии на столичных теплотрассах составляют от 4,5 до 12%

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потери тепла на столичных теплотрассах, которые находятся на балансе ГП "Минсккоммунтеплосеть" и филиала "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго", составляют от 4,5 до 12% на разных участках. Об этом журналистам сегодня рассказал начальник управления контроля за работой отраслей хозяйства главного управления контроля по Минску КГК Виктор Яковлев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Перед руководством города и предприятиями теплоэнергетики поставлена задача довести значение потерь тепловой энергии до 5%. Контроль за выполнением этого поручения возложен на Комитет государственно контроля. Анализ ситуации показывает, что фактические потери тепла на теплотрассах, которые находятся на балансе ГП "Минсккоммунтеплосеть" и филиала "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго", составляют на разных участках от 4,5 до 12%. Наибольшие потери характерны для магистральных теплотрасс большого диаметра", - рассказал Виктор Яковлев.

Контрольное ведомство уделяет особое внимание проверке работы ГП "Минсккоммунтеплосеть", которое обеспечивает тепловой энергией более 4,6 тыс. объектов, из них 85% приходится на социальную сферу. На обслуживании предприятия 1,3 тыс. км тепловых сетей. Из них более 60% представлены предварительно изолированным трубами, которые имеют более долгий срок службы и лучшую теплоизоляцию. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Проблемными являются стальные трубы. Тепловые потери при их эксплуатации значительно выше, а их общий износ превышает 70%.-0-