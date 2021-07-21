КГК потребовал устранить факты бесхозяйственности в АПК Толочинского района

21 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский межрайонный комитет государственного контроля принял меры для устранения бесхозяйственности в некоторых сельскохозяйственных организациях Толочинского района, сообщили БЕЛТА в КГК Витебской области.

"В частности, контрольными мероприятиями установлено, что не наведен порядок на мехдворах ОАО "Друцк-Агро", ОАО "Славное" и СХФ "Надежино" УП "Толочинский Элеватор-Агро". Места хранения металлолома не имели твердого покрытия и заросли травой. Лом черных металлов смешан с резинотехническими и пластиковыми изделиями. Прилегающая к мехдворам территория заросла бурьяном. Требуется ремонт навеса на мехдворе ОАО "Славное" и СХФ "Надежино", а также ограждения в последнем хозяйстве", - отметили в КГК области.

Государственные контролеры потребовали от организаций и местных органов власти принять незамедлительные меры по наведению и поддержанию порядка на закрепленной территории.-0-