КГК предлагает оценить состояние улично-дорожной сети Минска

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля проводит опрос о состоянии улично-дорожной сети в Минске для изучения мнения населения по этой проблематике, сообщили БЕЛТА в КГК.

Жителям столицы предлагают ответить на 8 вопросов на темы проведения ремонтов улично-дорожной сети, ее санитарного состояния, освещения проезжей части, качества автомобильных стоянок и парковок. Респонденты могут высказать свои предложения по улучшению организации, состояния, благоустройства столичных дорог.

Интернет-опрос проводится на сайте ведомства с 7 октября по 31 декабря текущего года.-0-