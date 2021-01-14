КГК предлагает усовершенствовать порядок расчета платежей за участки под автостоянками

14 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Комитет госконтроля Могилевской области предлагает усовершенствовать порядок расчета платежей за пользование участками под автостоянками, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

"Проведен аудит эффективности использования земельных участков, на которых размещены автомобильные стоянки. По результатам независимой проверки сделан вывод, что существующий порядок расчета платежей за использование участков под автостоянки необходимо совершенствовать, потому что он не в полной мере соответствует принципу равенства налогообложения, затрудняет контроль и администрирование платежей", - рассказали в КГК.

Владельцы стоянок для транспорта физических лиц несут меньшую налоговую нагрузку по сравнению с владельцами стоянок для транспорта юридических лиц. Это приводит к тому, что субъекты предпринимательства для хранения автомобилей юридических лиц зачастую используют участки, выделенные под автостоянки для транспорта физических лиц.

Кроме того, стоимость хранения транспортных средств на стоянках зависит не от принадлежности юридическому или физическому лицу, а от вида транспорта (легковой, грузовой и т.п.) и периода хранения. Тем временем, как подчеркнули в ведомстве, граждане имеют в собственности не только легковые, но и грузовые автомобили, автобусы, другую технику.

Установлены также факты несвоевременного пересмотра размера арендной платы, актуализация которой предусмотрена 1 раз в 5 лет. В частности, в 2007 году предпринимателю предоставили в аренду участок площадью почти 0,26 га для автостоянки. Годовая арендная плата была рассчитана по кадастровой стоимости 11-летней давности и составляла лишь Br600, что в 9,2 раза ниже действующей кадастровой стоимости (с июня 2018 года - Br5,1 тыс.).-0-