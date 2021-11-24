КГК предлагает витебчанам высказаться о работе ЖРЭТ и горисполкома в сфере ЖКХ

24 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Витебской области 25 ноября организует горячую линию для изучения мнения жителей областного центра о работе предприятия "ЖРЭТ г.Витебска" и горисполкома с обращениями по вопросам ЖКХ и благоустройства, качестве и своевременности исполнения заявок через единую диспетчерскую службу 115, сообщили БЕЛТА в КГК региона.

Звонки будут приниматься с 9.30 до 17.30 (перерыв 13.00-14.00) по телефонам 8 (0212) 37-89-39, 8 (0212) 37-30-45 и 8 (0212) 37-61-64.

"Анализ поступающих обращений и результаты проводимых контрольных мероприятий показывают наличие проблемных вопросов в работе с жалобами в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Со стороны граждан периодически возникают нарекания относительно результатов рассмотрения заявок, оперативности принятия мер реагирования по указанным вопросам. В отдельных случаях недостатки устраняются только после обращений в Комитет государственного контроля", - добавили в ведомстве.-0-