КГК предлагает жителям Брестской области оценить эффективность мер по созданию безбарьерной среды

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет госконтроля Брестской области приглашает жителей региона оценить эффективность мер по созданию безбарьерной среды. Интернет-опрос на эту тему будет проводиться на сайте контрольного ведомства до 22 сентября, сообщили БЕЛТА в КГК.

В регионе организован мониторинг реализации мероприятий подпрограммы "Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц" Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы.

Респондентам предлагают ответить на 8 вопросов, в том числе о доступности для инвалидов приоритетных объектов и услуг, жилищного фонда, транспортной инфраструктуры.-0-