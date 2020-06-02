КГК предлагает жителям Минской области оценить ответы на обращения по вопросам ЖКХ

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет госконтроля приглашает жителей Минской области оценить качество рассмотрения обращений граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Интернет-опрос на эту тему проводится на сайте КГК с 1 по 30 июня, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Посетителям сайта предлагают ответить на 16 вопросов о том, довольны ли они качеством предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, как часто приходится обращаться с жалобами и как долго доводилось ожидать ответа на свое обращение. Можно также высказать мнение о том, улучшилось ли качество и оперативность рассмотрения обращений после создания областного контакт-центра ЖКХ.

Цель опроса - изучить мнения граждан об ответах на их обращения по вопросам ЖКХ, а также оценить реагирование представителей сферы на замечания и предложения по совершенствованию работы.-0-