КГК предложил допмеры по сохранению системы агросервисного обслуживания в Шкловском районе

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На рабочей встрече председателя Комитета госконтроля Могилевской области Олега Садовского с руководством Шкловского райисполкома и сельхозорганизаций района обсуждены вопросы деятельности ОАО "Шкловский агросервис", сообщили БЕЛТА в КГК.
По мнению Олега Садовского, необходимо сохранить систему агросервисного обслуживания сельского хозяйства в Шкловском районе. В этой связи перед местными органами власти поставлена задача не только обеспечить надлежащее выполнение работ агросервисом, но и расширить объем и перечень данных услуг.
"Райисполкому необходимо обеспечить рациональное использование сельхозземель и животноводческих объектов, находящихся в пользовании ОАО "Шкловский агросервис", принять меры по недопущению нарушений технологических требований в животноводстве и растениеводстве", - отметили в контрольном ведомстве.
Разработанные КГК Могилевской области предложения направлены областным и районным властям.-0-