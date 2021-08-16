КГК проанализировал развитие сферы ЖКХ в Могилевской области 

16 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Могилевской области проанализировал выполнение в Могилевской области в первом полугодии требований директивы Президента "О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны" и выявил ряд проблемных вопросов, которые требуют дополнительных мер реагирования. Об этом БЕЛТА сообщили в областном ведомстве.





Как отметили в КГК, не обеспечивается выполнение требования главы государства о недопущении местными исполнительными и распорядительными органами просроченной задолженности бюджета перед организациями жилищно-коммунального хозяйства за выполненные работы по благоустройству населенных пунктов, ликвидации такой задолженности за оказанные жилищно-коммунальные услуги. Так, на 1 июля 2021 года в области не профинансированы выполненные работы на сумму более Br18 млн, просроченная задолженность потребителей составила более Br21 млн. Не решен в полном объеме вопрос по оказанию жилищно-коммунальных услуг на конкурентной основе (конкурсные процедуры на оказание дополнительных ЖКУ не проводились). Коммунальными службами области в кварталах жилой застройки населенных пунктов пока не обеспечивается надлежащее содержание и своевременный ремонт объектов благоустройства - многочисленные изъяны элементов благоустройства, асфальтобетонного покрытия проездов, парковок вблизи жилых домов.





Не полностью решается в регионе вопрос модернизации системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, обустройства и содержания полигонов таких отходов: на всех обследованных полигонах ТКО в Глусском, Горецком, Дрибинском, Климовичском, Кричевском, Круглянском, Осиповичском и Шкловском районах установлены многочисленные нарушения требований законодательства при их эксплуатации и содержании.





Не приняты меры по развитию системы общественного контроля в сфере ЖКХ. "Общественный контроль осуществляется лишь посредством направления гражданами обращений о возникших проблемах, иной механизм такого контроля не разработан, а ранее созданные горрайисполкомами органы территориального самоуправления на практике не работают", - отметили в КГК.





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Комитет внес облисполкому предложения по усилению контроля за выполнением директивы главы государства.-0-