КГК: проблема протекания кровли в жилом доме на ул.Горовца в Минске взята на контроль

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблема протекания кровли в жилом доме на улице Горовца в Минске взята на контроль КГК, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

Начальник главного управления контроля по Минску КГК Юрий Фролов провел в Мингорисполкоме прямую телефонную линию. По ее итогам администрациям районов были даны поручения для принятия мер по поступившим вопросам.

Так, служба ЖКХ немедленно приняла поручение Комитета госконтроля по устранению протекания кровли в многоквартирном доме по улице Горовца. После прямой линии руководитель ГО "Минское городское жилищное хозяйство" лично изучил ситуацию. Место протекания локализовано. В рамках текущего ремонта коммунальные службы устранят эту проблему до 15 октября.

Вопрос остается на контроле в КГК.-0-