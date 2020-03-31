КГК: проблема сохранности кормов в Витебской области остается нерешенной

31 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Комитет государственного контроля выявил проблемы в сохранности кормов в хозяйствах АПК Витебской области, сообщил журналистам перед коллегией начальник управления контроля за работой агропромышленного и природоохранного комплексов КГК региона Николай Хацкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Проблема сохранности кормов и их качества неоднократно поднималась руководством страны. Давались поручения строительства хранилищ под полную потребность, чтобы исключить закладку трав первого укоса в бурты. "К сожалению, проблема осталось до конца нерешенной. Несмотря на то, что облисполкомом принимались определенные меры (было построено 203 хранилища), этого недостаточно. Поэтому 273 тыс. т кормов было заложено на хранение в бурты, что сказалось на качестве. Актуальным этот вопрос остается и в нынешнем году", - сказал Николай Хацкевич.

По его словам, в 2020 году запланировано построить 106 хранилищ объемом 198 тыс. т. Это составляет 1/3 часть от потребности региона.

На коллегии также затронули тему импортозамещения и развития тепличного хозяйства Витебской области. Заведующий сектором контроля потребительского рынка и сферы услуг КГК региона Франц Венскович рассказал, что в прошлом году в сравнении с 2018 годом были снижены объемы производства овощей в теплицах. "В области мало внимания уделяется расширению ассортимента. Наши предприятия в основном выращивают огурцы и помидоры", - сказал он.

На коллегии специалисты обсудили пути решения вопросов, чтобы в этом году снять проблемные моменты.-0-