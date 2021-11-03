КГК проведет горячую линию по качеству услуг теплоснабжения в Минске

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля проведет 4 ноября горячую линию по теме "Качество оказания услуг теплоснабжения в Минске", сообщили БЕЛТА в КГК.

В мероприятии примут участие специалисты главного управления контроля по Минску КГК, УП "Минсккоммунтеплосеть", филиала "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго", ГО "Минское городское жилищное хозяйство".

Столичные жители смогут сообщить о состоянии систем теплоснабжения, проблемах с отоплением и горячим водоснабжением, работе УП "Минсккоммунтеплосеть", филиала "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго", других организаций ЖКХ, а также высказать предложения по улучшению ситуации.

Обратиться на горячую линию можно с 10.00 до 13.00 по номеру 8(017) 328 69 40. Фото и видеоматериалы можно отправить на адрес электронной почты kgk@mail.belpak.by.-0-