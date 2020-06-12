КГК проведет горячую линию по вопросам ЖКХ для жителей Витебской области

12 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Витебской области 16-17 июня проведет горячую линию по вопросам сферы ЖКХ, сообщили БЕЛТА в КГК области.

Сотрудники комитета изучат мнения людей о качестве рассмотрения обращений, полноте и своевременности исполнения заявок, поступивших в единые диспетчерские службы, а также своевременном реагировании исполкомов и организаций жилищно-коммунального хозяйства на критику и предложения о совершенствовании работы отрасли. Звонить можно с 10.00 до 17.00 (перерыв - 13.00-14.00) по телефону 8 (0212) 37-61-78.

В КГК Витебской области добавили, что, несмотря на создание в 2019 году системы мониторинга приема и исполнения претензий граждан на качество жилищно-коммунальных услуг, анализ поступающих обращений свидетельствует о слабой оперативности в решении вопросов. "К примеру, в текущем году только после вмешательства Комитета госконтроля области двум гражданам была уменьшена плата за услуги водоснабжения и водоотведения. Указанные платежи ранее начислялись в излишнем размере из-за использования людьми приборов учета с истекшим сроком поверки по вине организаций водопроводно-канализационного хозяйства", - добавили в ведомстве.-0-