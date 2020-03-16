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16 марта 2020, 14:37

КГК проведет прямую линию для минчан по вопросам начисления зарплаты бюджетникам

Фото из архива
Фото из архива

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители главного управления контроля по Минску Комитета госконтроля проведут 17 марта прямую телефонную линию с жителями столицы по вопросам начисления заработной платы работникам бюджетных организаций, сообщили БЕЛТА в КГК.

Звонки на прямую линию принимаются с 10.00 до 12.00 по телефону (017) 327-20-15.

Работники бюджетных организаций Минска могут сообщать о фактах снижения зарплаты за январь, февраль текущего года в сравнении с ранее получаемой (после введения новых условий оплаты труда в бюджетной сфере).

Каждая ситуация, озвученная во время прямой телефонной линии, будет тщательно изучена, заверили в КГК.-0-

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