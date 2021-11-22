КГК проверил организацию школьного питания в Пуховичском и Дзержинском районах

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство недостатков в организации школьного питания в Пуховичском и Дзержинском районах устранено после мониторинга КГК Минской области, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

Мониторинг проводился совместно с санитарно-эпидемиологической службой и инспекцией Госстандарта. "Большинство выявленных нарушений и недостатков уже устранено, принимаются меры по ликвидации остальных", - отметили в КГК.

Проверяющие выявили факты невыполнения натуральных норм питания, несоблюдения рационов питания, требований санитарных правил, норм и гигиенических нормативов.

Так, в школьном меню часто отсутствовали соки или фрукты. В буфетах некоторых учреждений образования предлагалась продукция, запрещенная для реализации детям (кукурузные палочки со вкусом кетчупа и сыра, карамель, леденцы и т.д.), на отдельных товарах отсутствовала необходимая маркировка.

Установлены факты несоблюдения технологии приготовления блюд, требований технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации, технических регламентов, а также нарушения законодательства при осуществлении закупок.

Информация о выявленных нарушениях направлена в прокуратуру.-0-