КГК проверил реализацию планов ускоренного развития Полоцкого района и Новополоцка

5 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. На заседании коллегии Комитета государственного контроля Витебской области рассмотрели ход реализации комплексных планов ускоренного развития Полоцкого района и Новополоцка, которые были рассчитаны до 2020 года, сообщили БЕЛТА в КГК региона.

Результаты контрольных мероприятий Полоцкого межрайонного комитета госконтроля показали, что отдельные мероприятия планов изначально не предусматривали улучшения сложившейся ситуации. В частности, по отдельным предприятиям они были занижены, а ряду организаций доведены нереальные для исполнения показатели.

"Как итог, в Полоцком районе в 2019-2020 годах реализовано менее половины запланированных мероприятий. В 2019 году не достигнуты 2 из 5 целевых индикатора комплексного развития, в 2020 - 3 из 5. В том числе по росту численности занятого в экономике населения, номинальной начисленной среднемесячной заработной плате, инвестициям в основной капитал. В Новополоцке в прошлому году не выполнили 3 из 5 целевых параметра, среди них по росту собственных доходов местного бюджета и численности занятого в экономике населения. За 2019 год и 9 месяцев 2020 года реализована только треть запланированных к выполнению мероприятий (55 из 162)", - отметили в КГК области.

На коллегии затронули различные аспекты развития Полоцкого района и Новополоцка, дана оценка действиям должностных лиц, допустивших невыполнение отдельных мероприятий и достижение конкретных целей, внесены предложения по исправлению ситуации. Ход их реализации находится на контроле.

Комплексные планы ускоренного развития были разработаны в 2019 году для 11 городов и районов страны с численностью населения свыше 80 тыс. человек.-0-