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22 января 2020, 14:02

КГК проводит опрос о доступности и качестве услуг в сфере культуры в Гродненской области

Фото из архива
Фото из архива

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля на своем сайте проводит интернет-опрос о доступности и качестве услуг, оказываемых госучреждениями культуры Гродненской области, сообщает БЕЛТА.

Контрольное ведомство планирует изучить мнения граждан о качестве и доступности услуг, которые предоставляют учреждения культуры государственной формы собственности, а также оценку проводимых в регионе культурных мероприятий, роли местных органов власти в решении проблем в сфере культуры.

Посетителям сайта КГК предлагается ответить на 15 вопросов, в том числе о качестве организации и проведения культурных событий, стоимости билетов, наполняемости библиотечного фонда, оформлении музейных экспозиций, работе с историко-культурными ценностями.

Интернет-опрос проводится по 3 февраля 2020 года.-0-

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