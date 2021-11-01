КГК проводит опрос о качестве ЖКУ в Минске

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля приглашает жителей Минска к участию в интернет-опросе о качестве жилищно-коммунальных услуг населению, чтобы изучить общественное мнение по этой тематике, сообщили БЕЛТА в контрольном ведомстве.

Посетителям сайта КГК предлагается ответить на 15 вопросов, в том числе о качестве и сроках проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов, работе лифта, состоянии подъездов и придомовой территории, стоимости жилищно-коммунальных услуг, работе контакт-центра и др.

Интернет-опрос проводится на сайте Комитета государственного контроля с 1 по 30 ноября 2021 года.-0-