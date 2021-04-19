КГК проводит опрос об эффективности поддержки фермерских хозяйств в Могилевской области

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля приглашает к участию в опросе об эффективности поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств в Могилевской области, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Интернет-опрос проводится на сайте контрольного ведомства с 19 апреля по 21 мая.

Посетителям сайта предлагается ответить на 12 вопросов, в том числе о том, приходилось ли сталкиваться с проблемами при выделении земли, получении льготных кредитов, приобретении техники в лизинг на льготных условиях, выделении на льготных условиях минеральных удобрений, средств защиты растений, ГСМ. Также ведомство интересуется, оказывается ли помощь в организации ветеринарного и агрономического обслуживания, в сбыте продукции, выделении торговых площадей. И нужны ли дополнительные меры господдержки для развития фермерских хозяйств.

На основе ответов респондентов будет дана оценка эффективности мер господдержки в данной сфере в Могилевской области.-0-