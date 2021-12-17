КГК считает необходимым принять допмеры для улучшения работы АПК Славгородского района

17 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Комитет госконтроля оценил социально-экономическое развитие, соблюдение законодательства при формировании бюджетных средств и государственного имущества в Славгородском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Комитете госконтроля Могилевской области.
"Во время заседания коллегии обращено внимание райисполкома и его служб на необходимость принятия дополнительных мер по выполнению поручений главы государства в части совершенствования работы агропромышленного комплекса, функционирования потребительского рынка", - рассказали в КГК. Отмечена и необходимость задействования всех имеющихся в регионе резервов для повышения эффективности хозяйствования.
Материалы коллегии направлены для сведения и принятия мер реагирования заинтересованным государственным органам, выполнение внесенных предложений взято на контроль.-0-