КГК указал на резервы для восстановления объемов производства свинины в Могилевской области

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Результаты контроля за работой свиноводческих объектов и меры по повышению ее эффективности рассмотрены на заседании коллегии Комитета государственного контроля Могилевской области, сообщили БЕЛТА в КГК.

"Облисполкомом принимаются меры по наращиванию объемов производства свинины, в том числе посредством реализации инвестпроектов по строительству современных свинокомплексов за счет государственных средств (в Славгородском районе) и частных инвестиций (в Белыничском районе). Однако эти объекты пока не вносят весомый вклад в общий результат", - отметили в контрольном ведомстве региона.

В Могилевской области не выполняется поручение главы государства о восстановлении производства свинины на уровне 2012 года. Результативность работы отрасли слабая (в первую очередь из-за низких привесов свиней).

Как отмечено на заседании коллегии, в регионе есть значительные резервы наращивания объемов производства свинины, сокращения затрат за счет строгого соблюдения технологических требований и ветеринарно-санитарных правил. Однако государственная ветеринарная служба не обеспечивает эффективный контроль в полной мере: нет полноценного охвата и ежемесячной периодичности проведения контрольных мероприятий на свиноводческих объектах.

Комитет госконтроля региона предложил облисполкому принять меры по повышению объемов производства свинины при безусловном соблюдении технологических и ветеринарно-санитарных требований, устранить выявленные недостатки, обеспечить должный государственный надзор за работой свиноводческих объектов.-0-