КГК указал на затягивание сроков по недостроенным домам в Могилевской области

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области не принимаются должные меры по сокращению количества не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов, сообщили БЕЛТА в КГК Беларуси по итогам совместного заседания коллегий Комитета госконтроля и прокуратуры Могилевской области.

Требования законодательства в этой сфере нарушаются и местными органами власти, и землепользователями, не в полной мере соблюдается принцип эффективного использования земель. Так, в 2016-2018 годах по результатам обследования 847 участков в населенных пунктах пяти сельисполкомов Могилевского, Бобруйского районов и Могилеве установлено, что 95 граждан в течение года с момента регистрации участка не начали строительство дома или нежилых построек в соответствии с утвержденной проектной документацией. Еще около 200 жителей не завершили в срок строительство.

"При этом местными исполнительными органами работа по пресечению таких нарушений практически не проводилась. Сельисполкомы не принимали необходимые меры по изъятию земельных участков и не завершенных строительством объектов недвижимости для дальнейшей их продажи. За два года изъято всего 32 участка, из них только три проданы на аукционах, два выделено многодетным семьям", - рассказали в КГК.

Также отмечались факты представления в Комитет госконтроля недостоверных отчетов. Так, некоторые сельисполкомы к уже построенным домам отнесли строения из облегченных строительных материалов (ДСП и др). Выявлены случаи проведения застройщиками консервации несуществующих фундаментов, чтобы избежать административной ответственности за несвоевременное занятие земельных участков или создать возможность для продажи после регистрации в органах БТИ.

"По итогам заседания коллегий Комитета госконтроля и прокуратуры Могилевской области внесены предложения по наведению порядка в данной сфере, их реализация взята на контроль", - заключили в КГК. -0-