КГК установил завышение стоимости строительства 18 объектов в Могилевской области

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Могилевской области установил факты завышения стоимости строительства многоквартирных домов и выявил нарушения при проведении капитального ремонта жилья, сообщили БЕЛТА в КГК.

"Эффективное использование государственных средств при возведении социально значимых объектов, в том числе многоквартирного жилья, находится на постоянном контроле", - подчеркнули в ведомстве.

При проведении контрольных мероприятий в 2019 году и январе - мае текущего года установлены факты завышения стоимости строительства 18 объектов. По предложениям областного комитета госконтроля участники строительства возвратили в бюджет более Br100 тыс.

Административная ответственность, к которой были привлечены виновные за допущенные нарушения, превысила Br160 тыс. Договорные (контрактные) цены на строительство трех многоквартирных домов, возведенных в том числе для многодетных семей и других льготных категорий граждан, снижены более чем на Br150 тыс.

Сотрудники Госконтроля также проанализировали, как соблюдается в регионах Могилевской области установленный порядок организации и проведения капитального ремонта объектов жилищного фонда. Среди типичных проблем - ненадлежащее формирование графиков капремонта жилья, их периодическая корректировка. Были установлены и факты систематического превышения предельных норм затрат на капитальный ремонт 1 кв.м общей площади жилых домов, а также несвоевременная приемка в эксплуатацию отремонтированных (реконструированных) объектов.-0-