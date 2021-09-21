КГК: в больницы Витебской области поставляли кислород по завышенным ценам

21 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Витебской области провел анализ цен на медицинские товары, необходимые для учреждений здравоохранения при работе в пандемию, сообщили БЕЛТА в КГК региона.

С приходом коронавируса возросли расходы больниц на приобретение медицинского кислорода, на его закупку в первом полугодии 2021 года районными больницами потрачено почти Br5 млн. "Данную продукцию поставляли несколько производителей по ценам, значительно отличавшимся для разных больниц. Если для областных медучреждений цены на кислород в течение этого года были снижены в два раза, то для небольших районных не изменялись и фактически были в разы выше. Действующее законодательство о государственных закупках позволяет нескольким заказчикам проводить совместные закупки, что увеличивает объем заказа, влияющего на стоимость товаров", - рассказали в КГК.

После проверки Комитет госконтроля региона предложил облздраву в целях снижения расходов бюджета на приобретение кислорода и других товаров организовать централизованные закупки однородных товаров для нескольких медучреждений. Это позволит рациональнее использовать деньги.-0-