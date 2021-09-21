КГК: в Брестской области не приняты меры по сокращению количества долгостроев

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области не приняты необходимые меры по сокращению количества долгостроев, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

"В Брестской области не приняты необходимые меры по сокращению количества объектов сверхнормативного незавершенного строительства (ОСНС) и недопущения образования новых долгостроев. Такие выводы сделал областной комитет государственного контроля после проведения комплексного анализа ситуации в регионе", - рассказали в контрольном ведомстве.

Весной этого года работники Комитета госконтроля Брестской области провели обследование объектов сверхнормативного незавершенного строительства. По его результатам гор- и райисполкомам было поручено провести детальную инвентаризацию всех ОСНС вне зависимости от формы собственности, а также разработать предложения по определению дальнейшей судьбы каждого объекта.

Всего в региональные мероприятия на 2021-2025 годы включено 364 долгостроя, в том числе 282 - со сроком выполнения в 2021 году. На 1 августа этого года они реализованы только в отношении 110 объектов. Помимо этого, образовалось 26 новых ОСНС.

Как показал анализ, со стороны государственных органов, руководителей организаций-застройщиков не принимаются должные меры по реализации региональных мероприятий. В частности, до сих пор не проведена приемка в эксплуатацию объектов, которые фактически уже используются в хозяйственной деятельности, не приняты решения по финансированию строительства отдельных объектов или их списанию.-0-