КГК: в Гродненской области годовой план по вовлечению госимущества в хозоборот выполнен лишь на четверть

29 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области годовой план по вовлечению государственного имущества в хозяйственный оборот выполнен лишь на четверть. Об этом сегодня журналистам сообщила начальник управления контроля бюджетно-финансовой сферы КГК Гродненской области Татьяна Слабыш, передает корреспондент БЕЛТА.

На коллегии КГК Гродненской области сегодня рассмотрели вопрос эффективности работы на местах по вовлечению в хозяйственный оборот объектов недвижимости государственной собственности. По итогам 9 месяцев 2019 года календарные графики выполнены лишь на 24%. А в Зельвенском и Дятловском районах за три квартала не продано ни одного объекта недвижимости.

"Количество неиспользуемых объектов в области ежегодно не сокращается. Связано это с тем, что проводится работа по оптимизации сети учреждений образования, культуры, здравоохранения, торговой сети. Сегодня, например, на балансе учреждений соцсферы находятся 96 неиспользуемых объектов", - рассказала Татьяна Слабыш. Среди объектов, подлежащих продаже, есть здания бывших школ, детсадов, сельских клубов, амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов.

Наибольшее количество таких объектов - около 200 - находится в собственности Гродненского областного потребительского общества. Есть они как в районных центрах, так и в сельских населенных пунктах. Общая площадь пустующих торговых и других объектов превышает 50 тыс. кв.м, земельных участков - 112 га. При этом организация несет расходы по уплате налогов на недвижимость и землю. Ежегодно расходы на их содержание составляют от Br170 до Br240 тыс.

В КГК региона отметили, что собственникам надо активнее работать над продажей объектов сразу после того, как они перестали использоваться. Здание тогда чаще всего находится в приемлемом состоянии и способно принести пользу новому собственнику. В регионе есть примеры, когда не проданные за несколько лет объекты приходили в негодность и предназначались к сносу.

Кроме того, выявлены негативные моменты, связанные с недостаточным контролем за объектами, проданными за одну базовую величину. Зачастую даже при невыполнении покупателями условий договоров купли-продажи здания не возвращаются в коммунальную собственность.

Негативно на доходной части бюджета складывается и формальный подход при распоряжении государственным имуществом. Это связано, прежде всего, с несвоевременным перечислением арендной платы.-0-