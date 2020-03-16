КГК: в отдельных районах Витебской области не работает система контроля за застройщиками

16 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В некоторых районах Витебской области не работает система контроля за застройщиками. Такой вывод сделали специалисты Комитета государственного контроля региона после проверки строительных организаций.

Застройщик обязан раз в год за свой счет организовать аудит целевого использования средств дольщиков. В трехдневный срок после получения заключения нужно предоставить его копию органам, которые выдали разрешительную документацию на строительство. С информацией о результатах аудита также имеют право ознакомиться дольщики.

"Система контроля за застройщиками направлена на предотвращение фактов нецелевого использования средств дольщиков и, как следствие, затягивания сроков строительства. Но в отдельных регионах Витебской области она не работает", - отметили в КГК.

Такие случаи зафиксированы в 12 районах и Новополоцке. Застройщики, которые строили и вводили в 2016-2019 годах в эксплуатацию многоквартирное жилье с привлечением денег дольщиков не проводили аудит. Выяснилось, что Оршанский строительный трест №18, который был застройщиком дома в микрорайоне Заднепровье-3 райцентра, с ноября 2018 по январь 2019 года использовал не по целевому назначению средства дольщиков. Сумма составила Br1,7 млн. В результате предприятие имеет задолженность перед подрядными организациями.

Комитетом государственного контроля Витебской области направлены предложения по реагированию на подобные факты в местные органы власти.-0-