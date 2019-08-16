КГК: в промышленном комплексе Могилевской области наблюдается положительная динамика

16 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Результаты контроля за эффективностью работы промышленного комплекса Могилевской области рассмотрены на заседании коллегии областного Комитета государственного контроля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в контролирующем ведомстве.

Во время заседания отмечено, что в последние годы наблюдается положительная динамика по многим ключевым показателям работы промышленности региона. Так, принимаемые органами власти и организациями меры обеспечили рост валовой добавленной стоимости в обрабатывающей и горнодобывающей промышленности. С 2015 года растет удельный вес промышленности в структуре ВРП. Отмечается рост объема промышленного производства (в 2016 году - на 1,3%, в 2017-м - на 5,7%, в 2018-м - на 3,8%) и выручки от реализации продукции (в 2016 году - на 19,9%, в 2017-м - на 10%, в 2018-м - на 5,3%). Объем иностранных инвестиций увеличился с $120 млн в 2015 году до $252 млн в 2018 году.

Вместе с тем в отрасли имеются системные проблемы, которые не решаются на протяжении длительного времени. Так, снижение объема производства продукции в 2017 году произошло в каждой пятой из 182 изученных контролерами промышленных организаций, в 2018 году - в каждой четвертой. Объем выручки от реализации продукции в 2017-2018 годах уменьшился в каждой четвертой организации промышленности. Производственные мощности предприятий не загружены полностью. В 2014-2017 годах мощности по выпуску прицепов и полуприцепов были использованы на 17,2-46,5%, стальных труб - на 23,9-49,6%, пиломатериалов - на 32,5-47,6%.

Растут затраты на производство продукции (увеличились в 2018 году по сравнению с 2017-м на 12,2% при росте объема промышленного производства на 3,8%). За последние два года на 25,8% увеличились складские запасы. Несвоевременно проводится обновление производственных фондов. Медленными темпами осваиваются новые рынки сбыта продукции. Недостаточен уровень инновационного развития.

В регионе насчитывается более 100 нерентабельных и низкорентабельных промышленных организаций, которые имеют значительные суммы просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей. Отдельные значимые для региона промышленные организации признаны экономически несостоятельными (ОАО "Могилевский завод "Строммашина", ОАО "Климовичский ликеро-водочный завод", ОАО "Кожевник", ОАО "Казимировский опытно-экспериментальный завод", ОАО "Быховский консервно-овощесушильный завод", ОАО "Могилеврыба", ЗАО "Могилевская швейная фирма "Вяснянка" и др.).

Из-за просчетов при принятии управленческих решений, в том числе при проведении модернизации действующих и создании новых производств, продукция некоторых предприятий неконкурентоспособна на внешних рынках. Промышленные организации испытывают недостаток собственных средств для внедрения современных технологий, сказывается и дефицит высококвалифицированных кадров.

Коллегией КГК Могилевской области внесены предложения по улучшению положения дел в организациях промышленной отрасли региона. Их реализация взята на контроль.-0-