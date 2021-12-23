КГК: в решении проблемы долгостроев наблюдается положительная динамика

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На заседании в Мингорисполкоме по инициативе Комитета государственного контроля сегодня рассматривают вопрос сокращения числа столичных долгостроев, передает корреспондент БЕЛТА.

В мероприятии принимают участие председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов.

"Тема долгостроев для Минска актуальна. На заседании сегодня рассмотрим этот вопрос с участием организаций заказчиков, профильных министерств и ведомств, Комитета госконтроля и иными заинтересованными. На данный момент выработан ряд мероприятий по каждому объекту сверхнормативного незавершенного строительства, в том числе по жилым домам. По каждому такому объекту приняты конкретные решения, определены источники финансирования, строительство объектов завершат и введут их в эксплуатацию", - сказала председатель комитета строительства и инвестиций Ирина Гонтарева.

Количество долгостроев в Минске по итогам работы за 9 месяцев 2021 года снизилось на 32%. Больше всего их остается в Октябрьском и Центральном районах.

Совещания по ситуации с долгостроями состоялись с участием сотрудников КГК в каждой области Беларуси, проведен детальный анализ проблем, характерных для конкретного региона и наиболее значимых долгостроев.

"Проблема долгостроев актуальна для Беларуси, но в ее решении наблюдается положительная динамика. Если на начало года в стране насчитывалось 4465 долгостроев, то на 1 октября зарегистрировано 3670 таких объектов. Их количество уменьшилось на 18%. Разработана также концепция дальнейшей работы по зданиям, которые до сих пор носят статус сверхнормативного незавершенного строительства", - рассказал начальник управления контроля за использованием государственной собственности Комитета государственного контроля Николай Зеньчик.

По его словам, во многом решить проблему устранения долгостроев в стране поможет упрощение процедур ввода в эксплуатацию таких объектов, их списания и сноса, а также предоставление права исполкомам на изменение целевого назначения земельного участка по тем объектам сверхнормативного строительства, которые подлежат перепрофилированию и продаже.

Глава государства Александр Лукашенко в марте 2021 года поручил КГК взять на учет объекты сверхнормативного незавершенного строительства и навести порядок в этой сфере. Анализ ситуации показал, что на начало текущего года в стране насчитывалось 4465 долгостроев, из них 70% попали в число долгостроев более 5 лет назад, а каждый пятый из них - более 20 лет назад.-0-