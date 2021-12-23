КГК: в решении проблемы долгостроев наблюдается положительная динамика

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 23 декабря 2021
Минск -7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:10 Замминистра обороны проведет 25 декабря прямую телефонную линию Общество
17:09 Сивец: основная цель санкций против Беларуси и России - нарушить стабильность в обеих странах Политика
17:07 ГАИ призывает к внимательности в связи с увеличением транспортного потока накануне праздников Регионы
17:06 Нижевич: бюджет СГ является уникальным инструментом интеграционного образования Экономика
17:02 НЦЗПИ передал новогодние подарки воспитанникам социально-педагогического центра Борисовского района Регионы
16:59 Чеботарь о приоритетах 2022 года: инвестиции, экспорт, зарплата Экономика
16:58 В Витебской области подвели итоги литературной премии имени Бровки Культура
16:58 В атмосфере минувших столетий: областной новогодний бал собрал талантливую молодежь в Гомеле Регионы
16:55 Парламентам Беларуси и России предстоит принять до 400 законов для реализации программ по углублению интеграции Политика
16:51 Беженец из ТЛЦ: мечтаю отдать сына в футбольную академию, в родной стране спорт не в почете Общество
16:38 Костевич о выпускниках интернатов: даже став взрослыми, они все еще наши дети Регионы
16:37 На поддержку предпринимательства в Могилевской области в 2022 году направят почти Br4 млн Регионы
16:32 Синявский передал от МЧС учащимся Молодечненской школы-интерната спортивный городок Общество
16:32 Следователи выясняют обстоятельства смерти школьницы в Барановичах Происшествия
16:26 Минский школьник поджег чужую иномарку Происшествия
16:14 БРПО передала подарки воспитанникам Ганцевичской вспомогательной школы-интерната Регионы
16:09 Лукашенко наградил медалью сотрудника МЧС, спасшего в Гомеле девушку от насильника Президент
16:01 Певцу Владимиру Провалинскому присвоено звание народного артиста Беларуси Президент
16:00 Страхар: рост инвестиций и ВРП обеспечит стабильное развитие региона Регионы
16:00 Госнаград удостоены представители различных сфер деятельности Президент
15:46 КГК: в решении проблемы долгостроев наблюдается положительная динамика Регионы
15:42 Минкультуры определило трех победителей конкурса режиссерских экспликаций Культура
15:36 Уникальный музей мопедов в Витебске получил постоянную прописку Регионы
15:28 Рекламная игра "100 тысяч на мечту!" Общество
15:27 Салон связи МТС превратился в вернисаж. Посетители увидят выставку уникальных картин Общество
15:22 Путин не исключает блокировки иностранных IT-сервисов в случае игнорирования законов РФ В мире
15:20 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1203 пациента с COVID-19, выписаны 1498 Общество
15:19 Брестская облбольница ожидает поставку нового эмиссионного томографа в начале 2022 года Регионы
15:18 В Дрогичине закрыли четыре торговых павильона из-за нарушения температурного режима Регионы
15:14 Следующая сессия Парламентского собрания пройдет в Беларуси Политика
Все новости
Все новости
Регионы
23 декабря 2021, 15:46

КГК: в решении проблемы долгостроев наблюдается положительная динамика

Фото из архива
Фото из архива

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На заседании в Мингорисполкоме по инициативе Комитета государственного контроля сегодня рассматривают вопрос сокращения числа столичных долгостроев, передает корреспондент БЕЛТА.

В мероприятии принимают участие председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов.

"Тема долгостроев для Минска актуальна. На заседании сегодня рассмотрим этот вопрос с участием организаций заказчиков, профильных министерств и ведомств, Комитета госконтроля и иными заинтересованными. На данный момент выработан ряд мероприятий по каждому объекту сверхнормативного незавершенного строительства, в том числе по жилым домам. По каждому такому объекту приняты конкретные решения, определены источники финансирования, строительство объектов завершат и введут их в эксплуатацию", - сказала председатель комитета строительства и инвестиций Ирина Гонтарева.

Количество долгостроев в Минске по итогам работы за 9 месяцев 2021 года снизилось на 32%. Больше всего их остается в Октябрьском и Центральном районах.

Совещания по ситуации с долгостроями состоялись с участием сотрудников КГК в каждой области Беларуси, проведен детальный анализ проблем, характерных для конкретного региона и наиболее значимых долгостроев.

"Проблема долгостроев актуальна для Беларуси, но в ее решении наблюдается положительная динамика. Если на начало года в стране насчитывалось 4465 долгостроев, то на 1 октября зарегистрировано 3670 таких объектов. Их количество уменьшилось на 18%. Разработана также концепция дальнейшей работы по зданиям, которые до сих пор носят статус сверхнормативного незавершенного строительства", - рассказал начальник управления контроля за использованием государственной собственности Комитета государственного контроля Николай Зеньчик.

По его словам, во многом решить проблему устранения долгостроев в стране поможет упрощение процедур ввода в эксплуатацию таких объектов, их списания и сноса, а также предоставление права исполкомам на изменение целевого назначения земельного участка по тем объектам сверхнормативного строительства, которые подлежат перепрофилированию и продаже.

Глава государства Александр Лукашенко в марте 2021 года поручил КГК взять на учет объекты сверхнормативного незавершенного строительства и навести порядок в этой сфере. Анализ ситуации показал, что на начало текущего года в стране насчитывалось 4465 долгостроев, из них 70% попали в число долгостроев более 5 лет назад, а каждый пятый из них - более 20 лет назад.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
заседания КГК Минск
Новости рубрики Регионы
Фото из архива ГАИ призывает к внимательности в связи с увеличением транспортного потока накануне праздников
Фото НЦЗПИ НЦЗПИ передал новогодние подарки воспитанникам социально-педагогического центра Борисовского района
Дворец Румянцевых-Паскевичей в Гомеле. Фото из архива В атмосфере минувших столетий: областной новогодний бал собрал талантливую молодежь в Гомеле
Ирина Костевич Костевич о выпускниках интернатов: даже став взрослыми, они все еще наши дети
Фото из архива На поддержку предпринимательства в Могилевской области в 2022 году направят почти Br4 млн
Фото БРПО БРПО передала подарки воспитанникам Ганцевичской вспомогательной школы-интерната
Главное
Во время совещания Лукашенко: через день-два проект Конституции будет вынесен на всенародное обсуждение
Общественное обсуждение проекта обновленной Конституции начнется на следующей неделе
"Дух именно народовластия". Кочанова о проекте обновленной Конституции
Чеботарь о приоритетах 2022 года: инвестиции, экспорт, зарплата
Топ-новости
Лукашенко: в случае изменения Конституции система управления в государстве будет отстроена заново
Акулович: Беларусь - страна, у которой есть своя позиция и которую наклонить никому не удастся
Госнаград удостоены представители различных сфер деятельности
В Беларуси установлены тарифы для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2022 год
ГПК разъяснил механизм пересечения границы по биометрическим паспортам
Сивец: основная цель санкций против Беларуси и России - нарушить стабильность в обеих странах
КГК: в решении проблемы долгостроев наблюдается положительная динамика
"Бабушкина крынка" стала выпускать йогурты с новыми вкусами
Парламентам Беларуси и России предстоит принять до 400 законов для реализации программ по углублению интеграции
Путин: Москве и Минску удалось достичь понимания в вопросах интеграции
Карпович: после принятия новой Конституции законодателей ожидает очень активная работа
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1203 пациента с COVID-19, выписаны 1498
МВД готово к обеспечению безопасности граждан во время празднования Нового года и Рождества
Маркевич: государство делает все возможное для счастливого детства наших ребят
Мысливец: масштабное социсследование будет служить основой для принятия управленческих решений
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.