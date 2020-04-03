КГК Витебской области 8-9 апреля проведет горячую линию по выплате зарплат

3 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Витебской области 8-9 апреля организует горячую линию с жителями региона по вопросу несвоевременной выплаты заработной платы, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Обращения будут приниматься с 10.00 до 17.00 (перерыв: 13.00-14.00) по телефонам 8 (0212) 37-61-53, 8 (0212) 37-61-94, 8 (0212) 37-61-70.

В КГК области добавили, что своевременная выплата зарплаты находится на постоянном контроле. Отдельные организации (в основном сельскохозяйственные) систематически нарушают сроки: такие факты были в девяти месяцах 2019 года, в истекшем периоде нынешнего года - по итогам января и февраля. За нарушения трудового законодательства ежемесячно виновные привлекаются к административной ответственности. За прошлый год в отношении юридических и должностных лиц было более 1,2 тыс. админвзысканий на сумму свыше Br200 тыс.-0-