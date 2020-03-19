КГК Витебской области должен быть нацелен на контроль сельхозпроизводства - Анфимов

19 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Председатель Комитета государственного контроля Беларуси Леонид Анфимов сегодня представил коллективу КГК Витебской области нового руководителя Владимира Годяцкого, передает корреспондент БЕЛТА.

Леонид Анфимов

Руководитель ведомства отметил, что новый председатель Комитета госконтроля региона человек не чужой и работал до этого первым заместителем. "В стиле и методах работы КГК Витебской области что-то менять нет смысла. Единственное - были детализированы задачи, которые стоят исходя из поручений главы государства. В первую очередь это касается сельского хозяйства. Это можно отнести к принятому недавно указу о развитии АПК Витебской области. Прежний руководитель работал в старых условиях. Сегодня КГК должен быть нацелен на контроль сельскохозяйственного производства, чтобы указ эффективно действовал и главное - сработал", - отметил Леонид Анфимов.

Владимир Годяцкий

По его словам, ведомству нужно быть гибким в работе с учетом складывающейся ситуации вокруг Беларуси, связанной с коронавирусом, когда многие закрыли свои границы. Экономика страны не должна пострадать в данной ситуации, действия Комитета госконтроля нужно направить на поддержание стабильной работы всех отраслей. "Также важны те задачи, которые были определены на недавнем совещании у главы государства, где был заслушан отчет правительства по итогам 2019 года и перспективах выполнения заканчивающейся пятилетки и этого года", - добавил глава КГК.

Новый председатель Комитета госконтроля Витебской области поработал внутри ведомства на разных должностях. Сейчас, по словам Владимира Годяцкого, у сотрудников начинаются горячие дни в связи с посевной. "Мы стараемся не мешать труженикам села своими контрольными мероприятиями. Смотрим со стороны, вовремя подсказывая и поправляя ситуацию", - сказал он.

Председателем Комитета государственного контроля Витебской области Владимир Годяцкий был назначен 16 марта.-0-

Фото Александра Хитрова