КГК Витебской области отмечает слабую эффективность развития малого и среднего бизнеса в регионе

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мероприятия Государственной программы "Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь" на 2016-2020 годы реализуются в Витебской области недостаточно эффективно, несмотря на действенные механизмы поддержки. Это было отмечено на коллегии Комитета государственного контроля Витебской области, сообщили БЕЛТА в КГК.

Ежегодно в регионе не выполняется большинство целевых показателей (в 2016 году из девяти не выполнены пять, в 2017-м - шесть, в 2018-м - семь). В частности, отстают от плана показатели по удельному весу валовой добавленной стоимости, формируемой субъектами малого и среднего предпринимательства, отмечается недостаточный прирост самих организаций, а также числа занятых в них работников.

За три года реализации госпрограммы количество созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в Витебской области сопоставимо с количеством ликвидированных (создано 11,5 тыс. - ликвидировано 11,3 тыс.).

Не осваиваются бюджетные средства, выделяемые на реализацию программы, поскольку не урегулирован вопрос кредитования таких организаций. За 2016-2018 годы оказана поддержка из бюджета в размере Br100 тыс. из запланированных Br2 млн (т.е. всего 5%).

Недостаточно активно проводится кампания в интернете по популяризации предпринимательства и информированию начинающих бизнесменов об услугах инкубаторов и центров поддержки предпринимательства. Кстати, у пяти из 10 таких организаций в регионе нет собственных интернет-сайтов.

Из-за отсутствия спроса со стороны вновь зарегистрированных организаций субъекты поддержки малого бизнеса в Витебске, Орше и Полоцке не обеспечивают вовлечение в хозяйственный оборот полученного госимущества. Их деятельность убыточна, накапливаются долги перед госорганизациями-балансодержателями. Порой в обход законодательства госимуществом бесплатно пользовались субъекты малого бизнеса, которым более трех лет. Госконтролеры выявили неэффективную работу инкубатора ООО "Правовая группа "Закон и порядок" как субъекта инновационной инфраструктуры при реализации бизнес-плана по созданию технопарка биомедицинских и информационных технологий.

На заседании коллегии выработаны предложения по изменению законодательства в части предоставления субсидий на развитие бизнеса, изменения порядка предоставления госимущества в аренду малому бизнесу.

Витебскому облисполкому поручено принять меры для повышения качества проводимых мероприятий госпрограммы, привлечения субъектов малого бизнеса к реализации инвестпроектов с использованием господдержки, в том числе на площадях бизнес-инкубаторов.-0-