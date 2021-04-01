КГК Витебской области проведет 1-2 апреля горячую линию по задержке зарплаты

1 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Витебской области 1-2 апреля проведет горячую линию с жителями региона по вопросу несвоевременной выплаты заработной платы, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Для недопущения нарушения прав работников Комитет госконтроля региона совместно с Витебским областным управлением Департамента государственной инспекции труда и главным статистическим управлением Витебской области будет принимать звонки от жителей. Обращения будут приниматься с 9.00 до 16.00 (перерыв 13.00-14.00) по телефонам: 8 (0212) 37-61-91 (КГК), 8 (0212) 37-90-94 (Департамент государственной инспекции труда) и 8 (0212) 43-66-80 (главное статистическое управление).

Поступающие на проводимые телефонные линии обращения рассматриваются совместно с местными органами власти. Это позволяет гражданам получить помощь в выплате заработанных денег и выявить организации, допустившие несвоевременные расчеты с работниками и скрывшие такие факты.-0-