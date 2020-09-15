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15 сентября 2020, 07:03

КГК Витебской области проведет горячую линию по благоустройству сельской местности

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Обращения граждан - обратная связь"
Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
КГК Витебской области проведет прямую линию по вопросам регулярных пассажирских перевозок

15 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Витебской области 17-18 сентября проведет горячую линию с жителями региона по вопросам содержания местными органами власти территорий агрогородков и других сельских населенных пунктов, сообщили БЕЛТА в КГК области.

В северном регионе отмечаются факты недостаточного благоустройства и содержания населенных пунктов отдельными исполкомами. Особенно актуальна эта проблема для агрогородков и сельских населенных пунктов. В настоящее время Комитет государственного контроля Витебской области проводит мониторинг по этим вопросам. "В этой связи 17-18 сентября будет организована горячая линия с жителями области по вопросам содержания территорий сельских населенных пунктов, в том числе улично-дорожной сети, своевременного и качественного выполнения работ по благоустройству", - отметили в КГК региона.

Звонить можно будет с 10.00 до 17.00 (перерыв -13.00-14.00) по телефону 8 (0212) 37-61-64.-0-

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