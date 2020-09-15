КГК Витебской области проведет горячую линию по благоустройству сельской местности

15 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Витебской области 17-18 сентября проведет горячую линию с жителями региона по вопросам содержания местными органами власти территорий агрогородков и других сельских населенных пунктов, сообщили БЕЛТА в КГК области.

В северном регионе отмечаются факты недостаточного благоустройства и содержания населенных пунктов отдельными исполкомами. Особенно актуальна эта проблема для агрогородков и сельских населенных пунктов. В настоящее время Комитет государственного контроля Витебской области проводит мониторинг по этим вопросам. "В этой связи 17-18 сентября будет организована горячая линия с жителями области по вопросам содержания территорий сельских населенных пунктов, в том числе улично-дорожной сети, своевременного и качественного выполнения работ по благоустройству", - отметили в КГК региона.

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