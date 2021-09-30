КГК Витебской области проведет горячую линию по доступности ритуальных услуг

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30 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Витебской области 5-8 октября проведет горячую линию по вопросам качества и доступности сферы ритуальных услуг, а также возможности расширения их спектра по приемлемым ценам, сообщили БЕЛТА в КГК региона.
Звонки будут принимать с 10.00 до 16.00 (перерыв 13.00-14.00) по телефонам 8 (0212) 37-54-53, 8 (0212) 37-61-78, 8 (0216) 51-09-22 (Орша) и 8 (0214) 42-41-46 (Полоцк).
Кроме того, до 11 октября можно по электронной почте kgkvitebsk@mail.belpak.by с пометкой "Предложение, ритуальные услуги" высказать мнение о недостатках в сфере ритуальных услуг, ненадлежащем содержании мест захоронений и других проблемах по этой теме.-0-