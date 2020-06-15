КГК Витебской области проведет горячую линию по необоснованным увольнениям работников

15 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Витебской области проведет с 15 по 19 июня горячую линию по вопросам необоснованного увольнения работников, сообщили БЕЛТА в КГК региона.

Жители области могут сообщать об их увольнении нанимателями либо принуждении к увольнению в период с 1 марта текущего года по настоящее время. Обращения будут принимать с 10.00 до 17.00 (перерыв 13.00-14.00) по телефонам 8 (0212) 37-61-94 и 8 (0212) 37-89-39, а также с 17.00 до 19.00 по телефону 8 (0212) 63-36-22.-0-