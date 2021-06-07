КГК Витебской области проведет горячую линию по работе стройорганизаций

7 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Витебской области проведет 14-15 июня горячую линию по вопросам работы строительного комплекса, сообщили БЕЛТА в КГК региона.

Жители области, в том числе работники строительных предприятий, могут сообщить информацию о недостатках и проблемах в деятельности организаций, нарушениях ими законодательства. Также заявители затронут вопросы прав и законных интересов граждан, о несвоевременном и некачественном выполнении строительно-монтажных работ, выплате заработной платы в конвертах.

Звонить можно будет с 10.00 до 17.00 (перерыв 13.00-14.00) по телефонам 8 (0212) 37-50-41 и 8 (0212) 37-61-78.

Как показывают контрольные мероприятия, местными властями проводится определенная работа по развитию строительной отрасли. Вместе с тем при возведении жилья как по объективным причинам, так и необоснованно выявляются факты затягивания сроков строительства. Не всегда вовремя создается транспортная и социальная инфраструктура к многоквартирным домам и районам индивидуальной застройки. Не производятся своевременные расчеты со строительными организациями за выполненные работы, на отдельных предприятиях отмечается низкий уровень оплаты труда, а в частных организациях вскрыты факты выплаты заработной платы в конвертах. Зачастую удорожание стоимости строительно-монтажных работ происходит из-за приобретения стройматериалов через посредников без обоснованной на то необходимости.-0-