КГК Витебской области проведет горячую линию по ценам и ассортименту в магазинах

25 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Витебской области 27 января проведет горячую линию. Позвонив на нее, можно будет сообщить о фактах отсутствия в продаже отечественных овощей, недостаточном ассортименте товаров для детей дошкольного и школьного возраста и необоснованно высоких ценах на них, сообщили БЕЛТА в КГК региона.

Звонить можно с 9.30 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по телефонам 8 (0212) 37-54-53, 8 (0212) 37-61-78.

В ведомстве добавили, что в 2020 году в Витебской области наблюдалось снижение объемов выращивания овощей и медленное освоение выпуска новых видов. Почти 99% от общего урожая составляли огурцы и помидоры, 1% - салаты, пряности и ранние культуры. При этом потребность в перце, кабачках, баклажанах, редисе, капусте и других культурах удовлетворялась в основном за счет импорта. В ряде торговых объектов отмечались случаи отсутствия отечественной овощной продукции, в некоторых объектах продукция российского производства выдавалась за белорусскую.

Также на повседневном контроле КГК региона находится вопрос доступности товаров для детей дошкольного и школьного возраста, в том числе за счет снижения цен на эту продукцию.-0-