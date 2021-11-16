КГК Витебской области проведет горячую линию по вопросам школьного питания

16 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Витебской области проведет 18-19 ноября горячую линию о фактах нарушений и недостатков в организации питания школьников. Заявители могут высказаться об изменении ассортимента блюд в столовых, сообщили БЕЛТА в КГК региона.

Обращения будут принимать с 9.30 до 17.00 (перерыв 13.00-14.00) по телефонам 8(0212) 37-54-53 и 8(0212) 37-61-78.

Комитет госконтроля области во время проверок выявлял недостатки в организации питания учащихся учреждений общего среднего образования. По требованию ведомства был усилен контроль за соблюдением рецептур блюд, сроков годности продуктов, их наличия, выполнением требований санитарных норм. Также изучали вкусовые предпочтения школьников, насколько блюда полезны и соответствуют здоровому питанию.-0-